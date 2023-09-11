排便後擦屁股是再也熟悉不過的動作，但其實大有學問。對此，台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純指出，女性擦屁股應從前往後擦，因直腸區域細菌很多，若衛生紙從後往前拖向尿道，恐增加尿路感染風險。另外，她還提到，擦屁股時除了肛門口、屁股縫外，屁股縫內的二側也可順道帶過一下，尤其當水便、下痢時可能會汙染到。

黃郁純在粉專「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文表示，許多人都以為擦屁股是很件很簡單的事，但錯誤的做法其實會對健康產生影響，常見的包括尿道感染、肛門口挫傷發炎、屁股搔癢，或加劇任何現有的直腸問題，如痔瘡或肛裂。

黃郁純接著指出，多數人擦屁股有2種方式，一種是從屁股後面往前擦，另一種是直觀從前往後擦一遍，這二種基於個人習慣而定，但對女性而言，她會建議選擇從前往後擦，因為直腸區域細菌很多，若將衛生紙從另一個方向拖向尿道時，就會使細菌被帶到前面的可能性提升，恐導致尿路感染。

另外，有些人習慣如廁後，站起來擦屁股，也有人習慣坐著擦，黃郁純說，兩者其實差異不大，取決於個人偏好和順手性。不過值得注意的是，她提到，肛門口有蠻多皺褶，若過於用力擦拭，可能會造成肛門口破損撕裂引起發炎，尤其痔瘡與肛裂患者更要小心。建議可用純水濕紙巾輕輕擦拭，或選擇溫水免治馬桶來沖洗清潔。

談到用濕紙巾擦屁股，黃郁純說，確會比傳統物理摩擦有效，但在選購上應避開含酒精、香精成分的產品，以減少外陰或肛周區域出現刺激和皮疹。她建議，使用純水濕紙巾，可跟一般衛生紙交叉使用，先用一般衛生紙擦過主要髒污，再用濕紙巾擦過讓水分黏住髒汙，最後可再用一般衛生紙輕微擦拭保持乾爽。

而擦屁股時，除了肛門口、屁股縫外，黃郁純提醒，屁股縫內的二側也可順道帶過一下，尤其當水便、下痢時可能會汙染到。她呼籲，屁股作為整個消化道最後一個出口，跟尿道一樣肩負著排泄功能，作為身體老廢毒素的排出口，務必要好好善待。