內政部海管處馬公服務中心（最右棟），由右至左依序為審計部澎湖審計室、澎湖縣調查站。（許逸民攝）

內政部海管處馬公服務中心因南服中心澎湖辦公室設立揭牌，而破天荒湧入近50人。（許逸民攝）

行政院南服中心澎湖辦公室設在海管處馬公服務中心2樓。（許逸民攝）

行政院南部服務中心澎湖辦公室今下午借用內政部海洋國家公園管理處去年新設的馬公服務中心二樓揭牌成立，也意外曝光海管處經費多到在不相關地方「低調」設置服務中心和派駐多名人員，就連本身工作人員都坦言，從來沒有這麼多人到此。

行政院南部聯合服務中心在6月1日增設副執行長一職，並由去年參與民進黨澎湖縣長初選失利的陳慧玲出任，今（11）日為提供澎湖居民更廣大多元服務，在海管處馬公服務中心舉辦澎湖辦公室揭牌儀式，現場近50位貴賓見證下，由陳慧玲副執行長與二位副執行長許乃文及陳文亮、內政部海洋國家公園管理處陳乾隆副處長共同進行儀式啟用。

副執行長陳慧玲強調，同是中央單位，因此才借用海管處馬公服務中心2樓設辦公室，而她上任以來極力推動澎湖在地服務，像是爭取2次外交部南部辦公室到澎湖，提供民眾「行動領務」服務，受理護照首次及換、補發申請之收件服務；以及推動小港機場和高雄捷運站之間的愛心接駁車資訊，讓離島旅客得到更貼心服務。

陳慧玲表示，行政院南服中心澎湖辦公室位於馬公市新明路81號，一樓為內政部海洋國家公園管理處馬公服務中心，二樓為南服中心澎湖辦公室以及小型會議室，未來預計會有四天時間會在澎湖辦公室為地方服務。

不過，海洋國家公園管理處於2007年在高雄市掛牌成立，2014年將澎湖南方四島國家公園正式成為我國第9座國家公園，但9年來所轄的東、西吉和東、西嶼坪這南方四島，迄今不管水電、道路等基礎建設，都因努力不足一直為地方詬病不說，具體宣示維護外（離）島之海洋生態環境的職責，更是敷衍而飽受外界批評。

沒想到，海管處竟還有餘裕斥資2100萬元在馬公市新建這不知要服務什麼的服務中心，並增設主任一職，又聘僱5-10人，悄悄的過去了一年多平靜日子，今卻因這行政院南服中心澎湖辦公室「風光」設置而曝光，無法低調。

海管處副處長陳乾隆說，馬公服務中心去年七月一日落成啟用，因疫情關係才低調未對外宣揚，主要任務是進行國家公園公務聯繫與澎湖南方四島鄉親服務，也作為國家公園環境教育、遊憩交通諮詢、專業導覽空間，另有空拍機作業申請與收件等便民服務。