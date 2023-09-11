嘉南山區910豪雨釀災，逼近滿水位的曾文水庫啟動2年來首次調節性放水，持續至11日因雨量驟減，南水資源局已降低放水量為每秒30噸，蓄水量仍一夜突破5億噸，距滿水位僅0.03公尺。

曾文水庫集水區10日累積127.7毫米降雨量，其中降雨在晚間變化大，南水局多次調整放水策略，原本預定每秒放水50噸直接放入永久性河道，後因入流量一度高達每秒1017噸，再開放防淤隧道每秒放水300噸，共每秒放水350噸。

南水局11日零時見雨量變小，放水調降為每秒150噸，11日上午曾文集水區入流量降為每秒239噸，放水再調降為每秒30噸。

曾文水庫經過一夜放水，11日蓄水率仍增至99.89％，蓄水量突破5億噸，水位229.97公尺，距230公尺滿水位僅0.03公尺，另外烏山頭水庫蓄水率也有9成4。南化水庫、白河水庫目前皆達滿庫溢流狀況。

南水局水情策略已從抗旱改為防洪，評估嘉南平原至少可穩定供水到明年的春季雜作。

南水局表示，曾文水庫目前的調節性放水是為了增加滯洪空間，未來放水量與放水時間，將視上游降雨量與入流量滾動檢討。