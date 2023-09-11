新北市議會民進黨團今率團訪日展開市政考察，首站造訪「筑波快線」，總召鄭宇恩表示，筑波快線不僅落實TOD模式，促進首都減壓，其規畫有快速及普通等四種運行方式，使乘車過程舒適且便捷，且營運管理嚴謹，都可作為未來在推動及監督新北軌道建設路網營運及建設的借鏡。

鄭宇恩、幹事長卓冠廷、新北市議員李余典、黃俊哲、鍾宏仁、廖宜琨、蘇錦雄、山田摩衣、李宇翔及陳乃瑜今一同前往日本參訪。

鄭宇恩表示，營運筑波快線的首都圈新都市鐵道株式會社，由沿線的地方政府及民間共同出資，其中地方政府出資佔將近9成，不過公司化營運讓筑波快線為吸引更多民眾搭乘，規畫了「快速列車、通勤快速、區間快速、普通列車」等四種運行方式，有效達到分流效果，讓乘車更加舒適和便捷，也讓在運量逐年成長。對比新北轄內目前有的台北捷運及新北捷運，在運能提升上顯得被動，若能參採筑波快線的營運模式，將有機會帶來雙贏。

卓冠廷表示，幾年前因列車提早發車20秒的失誤，筑波快線主動發出道歉聲明引起討論，足見公司對管理之嚴謹。此外，在車輛基地看到車輛底盤雖然有年代感卻一塵不染的細節也可以發現在維修上的一絲不苟，是值得所有軌道運輸業仿效的。

李宇翔表示， 日本在軌道建設規畫初期即併同整體都市計畫一起規畫，反觀台灣總是先有都市計畫，再來找空間規畫軌道設施，也就導致站點太過偏遠，讓民眾難以習慣使用大眾運輸。未來也將以日本為鑑，推動塭仔圳重劃區和五泰輕軌的規畫。

陳乃瑜認為，筑波快線肩負首都圈郊區運輸任務，其實和安坑輕軌有些類似，筑波快線軌道建設也和周邊都市規畫一同併行，帶動周邊都市化聚落發展，吸引人口，使用人口跟著每年遞增，也增加車票收入，順利轉虧為盈。安坑輕軌周邊目前都市計劃已經通過，如何增加輕軌使用人口、使用率，值得新北市借鏡。