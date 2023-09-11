前立委郭正亮今認為，綠營在質疑國民黨為何不去批柯文哲？是否害怕破壞藍白合？郭點出，這個潛意識代表洪綠營會怕藍白合！代表賴清德民調並沒有拉這麼開！

根據《ETtoday》最新民調，賴清德36.5％，侯友宜29.5 %，柯文哲22.9％。另外，《美麗島電子報》最新民調則為，賴清德39.7％，侯友宜20.2％，柯文哲18.3％。

前立委郭正亮11日在《大新聞大爆卦》表示，侯友宜一直是穩紮穩打的人，沒有特別的花招，不會吹牛，實實在在，提出一定做得到的政見，民眾可以感受到誠意。

對於《ETtoday》最新民調，侯柯加起來領先賴清德15個百分點，郭認為，這非常重要，但還要看多一點的民調，因為美麗島民調賴清德高到這種程度，不太合理。

「因為我周邊一大堆人都不喜歡民進黨！」郭正亮提到，主張下架民進黨高達6成，亦即不要投給賴清德高達6成，為何侯柯民調加起來還不及賴清德？邏輯上有點怪。

郭正亮推測，如果以《美麗島電子報》民調為準，賴清德大概高枕無憂，因為侯柯加起來還輸賴。但其他家民調都不是如此，所以賴清德還是有危機感，侯柯並沒有這低，例如買個雞蛋買成這樣？太離譜了。

郭正亮舉例，民進黨立委洪申翰說，國民黨為何不去批柯文哲？是否害怕破壞藍白合？這個潛意識代表洪申翰會怕藍白合！因此賴清德民調並沒有拉這麼開！