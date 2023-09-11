美國總統拜登訪問越南時主動提到，他在二十國集團(G20)峰會期間會見了中國總理李強，這令外界感到驚訝，因為中國官媒對此隻字未提。中國外交部發言人毛寧今天（9月11日）在例行記者會中面對法新社記者的提問時證實，李強出席20國集團領導人峰會期間，在會場同與會的美國總統拜登等多國領導人進行了簡短交流。

毛寧表示，李強總理向拜登總統強調，中國的發展對美國是機遇而不是挑戰。中美兩國應加強交流，拜登總統表示，美方希望中國經濟不斷增長，不會阻止中國經濟的發展。

大陸外交部官網在「外交動態」中有一欄「領導人活動」，列出李強在G20峰會期間的公開活動，包括：李強出席二十國集團領導人第十八次峰會第三階段會議（2023-09-10）、會見歐洲理事會主席米歇爾（2023-09-10）、會見英國首相蘇納克（2023-09-10）、會見歐盟委員會主席馮德萊恩（2023-09-10）、會見意大利總理梅洛尼（2023-09-09）、出席二十國集團領導人第十八次峰會第一階段會議併發表講話（2023-09-09），唯獨沒提到與美國總統拜登會見。