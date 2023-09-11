為了下架民進黨、終結綠營專政，有近6成5民意支持政黨輪替，但目前侯、柯、郭都已宣布參選，在野若不整合，恐讓賴清德躺著選延續執政。為此，前高雄市長韓國瑜表示樂意當3人的「桶箍」，促成在野整合。中廣董事長趙少康對此表示樂觀其成，甚至認為在大局為重下，不一定需要獲得國民黨主席朱立倫的授權。因為侯將出訪美國，這個月先讓各候選人努力衝刺、表現，到10月中下旬形勢會更清楚，再看該如何整合。

「整合可能無限，不整合只剩輸！」趙少康今(11日)在臉書發文強調，自己早就說過，明年總統大選，在野不整合，便宜賴清德。最近各家民調也呈現相同訊息。對於近日傳出韓國瑜願意擔任「桶箍」促成整合，自己樂觀其成，更認為不一定需要獲得國民黨主席朱立倫的授權，在大局為重下，有沒有授權不是必要問題，還是可以用公正第三者的立場出面協助整合。

趙少康指出，大家都聽過「三個和尚沒水喝」的故事，選戰倒數124天，整合的氛圍漸漸濃厚，一定可以水到渠成。因為國民黨總統參選人侯友宜即將出訪美國，自己認為，這一個月先讓各候選人努力衝刺、表現，到10月中下旬形勢會比較清楚，再看看該如何整合。

趙少康提到，ETtoday新聞雲今天公布最新民調，「2024政黨輪替」有高達64.7％的民眾支持，86.1％民眾希望在野陣營合作。民氣可用，為了台灣跟人民的未來，在野各山頭應放下成見，理性討論整合的各種可能性，共同協商出一組最強的組合。他直言，除非到時候有一名侯選人特別突出，明顯技壓群雄，「否則不整合，最可能的結果就是：保送民進黨，讓他們繼續亂搞下去！」