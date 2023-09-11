雲林縣最具指標的節慶活動「雲林國際偶戲節」再傳獲獎捷報！由雲林縣政府攜手金光、霹靂2大布袋戲龍頭規畫的偶戲節開幕音樂會2020年「男神時代」、2022年「轟動武林之誰是正英雄」，2場年度音樂盛會，均榮獲2023年「美國繆思設計大獎」現場表演類銀獎，成功讓世界看見雲林。

雲林縣長張麗善表示，今年邁入第21屆的雲林國際偶戲節，近幾年在文化觀光處處長陳璧君策畫帶領下，儼然成為雲林最具指標性的文化慶典活動。回顧2020年偶戲節，開幕音樂會以男神時代為主題，集結布袋戲國寶大師黃俊雄、黃文擇、黃立綱同台歷史畫面，打造布袋戲前所未有的舞台劇，吸引近5000名民眾「與偶同歡」。

2022年又以「轟動武林之誰是正英雄」為主題，以樂曲出發，從掌中武林、金光武林再到霹靂武林，串接霹靂世界不同時期的音樂，由布袋戲音樂結合搖滾、戰鼓、大提琴等樂器演出，打造1場轟動武林的時空穿越盛會，演唱會啟動儀式由黃匯峰擔任配音口白，最後晚會安排致敬黃文擇大師橋段，令戲迷回味不已。

陳璧君說，新冠疫情期間辦理大型活動很有挑戰性，但為讓雲林國際偶戲節與年輕人靠攏，做了不少改變，其中最有挑戰的就是擴大辦理開幕音樂會，將傳統文化結合當代藝術、運用創新的表演模式推廣，讓更多年輕世代透過這場盛會深入認識偶戲文化、進而願意投入這項產業。

文觀處指出，緊接著登場的2023雲林國際偶戲節開幕音樂會，將於本月29日晚上7點30分於高鐵特定區體育場用地展開，由霹靂國際多媒體與「台灣電音教父DJ@llen」攜手合作，將霹靂金曲重新編輯為電音版，並結合操偶、口白、武術表演等多項元素，串聯出聲光效果十足的電音派對。