蘋果秋季發表會將在台灣時間本周三（13日）凌晨1點登場。外界關注焦點之一就是據傳台灣售價可能突破新台幣6萬元的頂規版iPhone 15究竟會不會現身。爆料達人Majin Bu日前透露，會有一款名為「iPhone 15 Ultra」的頂規版推出，但遭知名記者Mark Gurman直接打臉，斷言蘋果根本不會推出iPhone 15 Ultra 機型。

隨著iPhone 15系列亮相時間逼近，產品相關傳聞滿天飛。爆料達人Majin Bu日前在社群平台X（前身為推特）發文，聲稱蘋果iPhone 15系列將出現變動，蘋果會推出名為「iPhone 15 Ultra」的新機型，定位比Pro Max更高階，為該系列最頂規機型，配備有8GB記憶體，還有高達2TB的儲存空間。

Based on the information I was able to obtain, we could see changes in the lineup of the new iPhone 15. Apple could present a version called iPhone 15 Pro Max with 6GB of RAM and storage up to 1TB and another version called 15 Ultra with 8GB of RAM, memory up to 2TB and a much… pic.twitter.com/EIr3QjhPm9 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 1, 2023

Majin Bu的爆料引發媒體的熱烈追捧，頂規版iPhone 15定名為「iPhone 15 Ultra」的報導不斷，強調用料更高級，規格更頂級。

但彭博社知名記者Mark Gurman隨後就在社群平台X發文打臉，直言今年只有一款6.7吋的iPhone 15高階機型，蘋果不會用iPhone 15 Pro Max或 Phone 15 Ultra 來命名，要等到2024年才會看到iPhone Ultra高階機型推出。

There’s only one new high-end 6.7 inch iPhone. No Pro Max and Ultra this year. Perhaps next year as I wrote in February. https://t.co/mSVCEotmtG https://t.co/OGrU2l3iKn — Mark Gurman (@markgurman) September 2, 2023

Mark Gurman還在發文底下留言，補充說明指出，iPhone 15系列同樣會有4款機型，分別是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro與更大螢幕的高階款機型。