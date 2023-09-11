蘋果秋季發表會將在台灣時間本周三（13日）凌晨1點登場。外界關注焦點之一就是據傳台灣售價可能突破新台幣6萬元的頂規版iPhone 15究竟會不會現身。爆料達人Majin Bu日前透露，會有一款名為「iPhone 15 Ultra」的頂規版推出，但遭知名記者Mark Gurman直接打臉，斷言蘋果根本不會推出iPhone 15 Ultra 機型。
隨著iPhone 15系列亮相時間逼近，產品相關傳聞滿天飛。爆料達人Majin Bu日前在社群平台X（前身為推特）發文，聲稱蘋果iPhone 15系列將出現變動，蘋果會推出名為「iPhone 15 Ultra」的新機型，定位比Pro Max更高階，為該系列最頂規機型，配備有8GB記憶體，還有高達2TB的儲存空間。
Majin Bu的爆料引發媒體的熱烈追捧，頂規版iPhone 15定名為「iPhone 15 Ultra」的報導不斷，強調用料更高級，規格更頂級。
但彭博社知名記者Mark Gurman隨後就在社群平台X發文打臉，直言今年只有一款6.7吋的iPhone 15高階機型，蘋果不會用iPhone 15 Pro Max或 Phone 15 Ultra 來命名，要等到2024年才會看到iPhone Ultra高階機型推出。
Mark Gurman還在發文底下留言，補充說明指出，iPhone 15系列同樣會有4款機型，分別是iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro與更大螢幕的高階款機型。
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