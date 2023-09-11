賴清德今天下午在立委蔡培慧陪同下，先後前往南投縣受命宮與順天宮參拜。(曾雪蒨攝)

賴清德與蔡培慧獲得在場支持者高呼「加油！」(曾雪蒨攝)

賴清德祈求玄天大地保佑他當選總統，為台灣2350萬人守護主權。(曾雪蒨攝)

副總統暨民進黨總統參選人賴清德11日下午前往南投縣參拜受天宮、順命宮，特別以其參拜宮廟名稱指出，他今天出來參選，到受命宮領第一支使命就是「守護台灣」，要做「順天應人」之事就是「顧主權！」

賴清德今天前往南投參拜宮廟，透過與支持者的談話，意有所指回應前總統馬英九今天上午在台北「香格里拉高峰會-台北」論壇時，稱賴清德主張的「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定，也將危害兩岸關係說法，他強調台灣擁有獨立的主權，只有我們顧好自己的主權，才能顧好人民財產的所有權，因為沒有主權就沒有自由、民主與和平。」

賴清德今天在民進黨第二選區立委蔡培慧陪同下，前往南投市受命宮、名間鄉順天宮參拜玄天大地時，不斷重申國家主權的重要性。他說，談任何議題最重要的就是主權，主權就是所有權，台灣多年來擁有獨立的主權，才能自己選出總統、副總統、立法委員、縣市長、縣市議員及鄉鎮村里長，同時組成各級政府運用公權力來服務鄉親，所以台灣根據事實就是一個主權獨立的國家。

賴清德強調，台灣當然不屬於任何一個國家，台灣的主權是屬於2350萬的台灣人民的，只有顧好自己的主權，才能顧好自己土地、宮廟廟產的「所有權」，一旦失去主權，有一天人家來要我們的土地、要我們的房子都拿他們沒辦法，強調「維護主權才是最重要的事。」

賴清德進一步暗諷對手陣營，總不能為了追求一時的和平，就把自己主權讓渡給別人，主權一旦讓渡出去，和平就無法得到保障，因為「沒主權就沒民主，沒民主就沒自由，沒自由就沒人權，更加沒和平！」他說，所以賴清德今天到受命宮，領的第一支使命就是「守護台灣！」

賴清德強調，有國家的主權才有人民的所有權，國家如果沒有主權，隨時可能被別人趕走，所以這次參選在玄天上帝面前做「順天應人」的事情，就是「顧主權、顧這個屬於台灣2350萬人的主權。」