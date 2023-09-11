立委洪孟楷說，2024安居樂業看版陸續上架，誤植的看版後續會張貼正確版本。（洪孟楷提供／蔡亞樺新北傳真）

2024選戰腳步逼近，立委參選人陸續掛出看板，爭取連任的新北市第一選區立委洪孟楷，最近掛出與國民黨總統參選人侯友宜同框看板，卻被民眾發現侯的頭銜寫成「總選統候人」，洪孟楷今在臉書PO文回應，「忙中有錯最速更正」，出錯看板已請廠商取走，並掛出「2024安居樂業」。

洪孟楷說，身為中央民意代表，就是在中央敢監督、在地方拚建設，民眾要的其實很簡單，就是四個字「安居樂業」。安居是能夠安心的居住，不用擔心戰爭的發生、不用擔心詐騙的侵擾、不用擔心食安、不用擔心民生缺乏的困境、不用擔心物價通膨的壓力；能夠有自己一展長才的舞台、有環境能夠勇敢的追求夢想、實現夢想，這就是樂業。

洪孟楷說，藉著看板錯誤的機會，再次強調侯友宜安居樂業，也是2024共同目標，讓政黨輪替、台灣更好；未來擔任執政黨的立法委員，監督力道只會更專業、更直接，並且為地方爭取更多需要的公眾建設。2024安居樂業看版陸續上架，誤植的看版後續會張貼正確版本。