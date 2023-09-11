總統府提供

蔡英文總統今天視察國家住宅及都市更新中心，與包租代管房東、房客交流。她表示，社宅政策從一開始執行時的艱辛，到現在已經進入軌道，速度越來越快。「我希望速度可以再更快一些」。她也承諾，未來，政府會持續推動各項住宅政策，努力發揮更大的效果，也會推出各項友善年輕人的政策。

蔡英文抵達後，首先聽取內政部次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群簡報住宅政策成果，以及包租代管業者、房東代表與房客代表的心得分享。

她隨後在致詞時表示，社會住宅政策是她在2016年競選時非常重要的政策，執行起來挑戰性很高，許多國家實行的社會住宅政策，都是好幾十年累積的成果。在我們起步較慢，且有強烈住屋需求的情況下，如何加速實行，確實是非常大的挑戰。

她提到，社宅政策從一開始執行時的艱辛，到現在已經進入軌道，速度越來越快。「我希望速度可以再更快一些」，期盼不論是包租代管或直接興建，都可以持續累積成果，讓民眾有租屋需求時，國家有一套機制來提供協助。

今天到國家住都中心，除了來督察內政部，更重要的是，她要感謝所有參與「包租代管社會住宅計畫」的國家住都中心與內政部同仁、公會，也感謝房東、房客們願意相信並體驗這項政策，只有親身參與的人，才能夠更深刻體會社宅政策背後隱含的精神。

蔡英文強調，這讓我們受到鼓舞，也讓社會認知到這是符合大家需求的政策，這項政策在社會的接受度越大，相信的人也會越來越多。

她列舉，這段期間，政府也修訂了幾項法律，包括在2016年修訂《住宅法》，讓社會住宅的興辦，有更扎實的基礎。2017年，政府制定租賃專法，發展包租代管的服務；2018年，國家住都中心成立之後，更加積極落實社會住宅和公辦都更的政策。

蔡英文指出，早期的法規建構，都是一步步到位，所以剛開始的速度確實很慢，許多法規必須經過立法院同意後，才有法律的基礎推動政策。此外，早期社宅政策仍以地方政府推動為主，但因量能有限，後續由中央接手，速度也越來越快。

除了包租代管與直接興建社會住宅，她說，政府也推動租金補助。因為即便政府加速經營，但仍有不足，許多人希望能得到國家的協助，降低住屋負擔。近來，包括「300億元中央擴大租金補貼」及「中產以下自用住宅貸款戶支持」等專案，都是要幫助有租屋和購屋需求的民眾。

今年，租金補貼的申請目前超過44萬戶，預計將突破去年。蔡英文表示，無論是租金補貼或是社會住宅政策，都是希望讓整個社會的公共支持體系更加完整，照顧到更多人。

9月是大學開學季，她說，過去幾個月以來，政府發放18到20歲的文化成年禮金，也推出疫後就學貸款補助方案、TPASS通勤月票。這降低了通勤族的通勤費用，讓他們可以選擇的居住範圍擴大，某種程度也是替都市減壓。加上前面提到的租金補貼，就是希望讓年輕學子能夠生活減壓，學習力增加。也希望讓社會新鮮人感受到政府的溫暖與照顧。

蔡英文承諾，未來，政府會持續推動各項住宅政策，努力發揮更大的效果，也會推出各項友善年輕人的政策。「也請現場房東及房客代表們踴躍發言，提供政府寶貴的建議」。