民進黨新北市議員李宇翔表示，興建社宅只是建議，重要的還是市府在做好當地交通（圖取自李宇翔臉書）

新北林口國際媒體園區近日因三立終止契約，遭營建署收回土地所有權，規畫興建社會住宅，遭到部分人士反彈。國民黨新北市議員陳明義認為，此決定過於草率，不應該為了充社宅數量而不考量區域整體規畫。民進黨新北市議員李宇翔則說，目前興建社宅未定案，重點是新北市應該改善當地交通，否則不管改成怎樣都不會帶來效益。

陳明義表示，雖然他支持在林口地區興建社宅，但是中央收回原先規畫作為國際媒體園區的土地轉而發展社宅過於粗糙。他說，從整個區域發展到都市計畫的規畫都是把土地作為媒體園區，貿然興建社宅效益恐怕不高，政府應該審慎評估是否能有更好規畫。

陳明義指出，社宅重要是讓民眾住得舒服，以生活機能為導向興建，而不是有地就蓋。林口是高密度的商業區，即使要蓋社宅，也應該先考量整體區域，且社宅一旦興建，對周遭都會有影響，他認為，該片土地應該可以有更好的規畫發展，創造雙贏，且應該跟地方有充分溝通。

李宇翔表示，目前公開的國產署給營建署的函文只是內部建議，還未定案。該土地從2012年開始就規畫興建媒體園區，而新北市府也承諾會完善當地交通網路及軌道配置等建設，藉此吸引媒體進駐，但是過了10多年，當地交通仍不見改善，國產署才會考量另作用途。

李宇翔指出，當時許多媒體打算進駐當地，但是在評估後，發現當地交通很糟糕，員工通勤或是外出也很不方便，才會決定退出。他說，媒體園區的地段很好，但重點是新北市府應該先解決當地的交通問題，將來無論做什麼規畫，才能吸引廠商進駐。