疫情解封後，表演藝術各國際天團、名家紛紛來台，舞蹈團隊也不例外，包括炙手可熱的當代編舞家侯非胥．謝克特，以生猛爆發力而震撼的「謝克特風格」在世界舞壇上獨樹一幟，還有荷蘭舞蹈劇場二團，由平均年齡17至22歲、充滿青春野性的舞者組成，都將在10月造訪台灣，於台中國家歌劇院登場。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，NDT2、侯非胥舞團都是世界頂尖的舞團，除了著重舞蹈技巧訓練之外，還透過不同風格、美感節奏的編舞，不斷挑戰舞者身體的殊異和極限，相信透過劇場的洗禮，每個人都會被挑動出日常所察覺不出的內在情緒。

侯非胥舞團的《偽善者／重生進化》，以截然不同風格的雙舞作展現死亡的雙重面貌，上半場《偽善者》彷彿黑幫次文化的暴力美學舞蹈，融合謝克特粗曠原始的編舞和振奮強烈的擊樂，舞者的身體狂烈舞動，嘲諷貪婪人性和權力鬥爭，暗喻人類社會無止盡的殺戮；下半場《重生進化》則以溫柔的療癒力量，舞者肢體柔軟流淌轉動，輕撫上半場帶來的憤怒與尖銳。

荷蘭舞蹈劇場二團則呈現3位國際當紅編舞家作品，包括加拿大編舞家克莉絲朵．派特（Crystal Pite）的《救援的10首二重奏》、羅馬尼亞編舞家愛德華．克魯格（Edward Clug）的《集群效應》、還有以色列編舞家納達夫．澤爾納（Nadav Zelner）的《睡前故事》。

台北藝術大學舞蹈系教授張曉雄剖析，當代舞者包容性強，他們保持身體的獨立性，有能力在不同系統間轉化進出。此次荷蘭舞蹈劇場二團將3位編舞家的作品帶到台灣，實屬難能可貴，可透過作品看到當今國際舞壇的最新趨勢。

荷蘭舞蹈劇場二團的三舞作《救援的10首二重奏X集群效應X睡前故事》，將於10月6日、7日在台中國家歌劇院大劇院登場，侯非胥．謝克特現代舞團雙舞作《偽善者／重生進化》於10月27日至29日在台中國家歌劇院中劇院登場。