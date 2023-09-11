台南市後壁區是台灣西部最大稻米產區，但當地近3年已有4次休耕，現在水情穩定，農友希望取消明年1期的輪作制度，立委賴惠員11日邀農業部長陳吉仲下鄉與農民座談，陳吉仲保證會取消嘉南灌區明年1期大區輪作；至於是否要廢除這項制度，他則允諾一定會檢討。

政府從2021年實施大區輪作，沒有強制性，政府提高獎勵鼓勵農民休耕，若能配合輪作休耕，每公頃可以領到8萬7000元，比原本的4萬5000元高近1倍。

後壁芳榮米廠執行長黃麗琴說，曾文水庫嘉南灌區的後壁區，2022年1期作輪值大區輪作，2021年1期作和2023年1、2期作因缺水停灌，如果照政策，2024年1期作又要輪值大區輪作，等於農民連4年1期作都得休耕，不僅稻農受不了，周邊產業鏈也無法再承受損失。

後壁區農會總幹事林怡歆在會中建議農業部應廢除大區輪作制度，恢復到以往的傳統，有水就放水，沒水就不放水，相信農民都能「共體時艱」。

陳吉仲回應，會再評估大區輪作政策是否要廢除，不過明年只要曾文水庫有足夠水量灌溉，就會取消1期大區輪作。

陳吉仲坦言，台南這幾年的水情確實不佳，導致後壁休耕頻繁，他會請相關單位的人好好研究，應該如何幫助稻農轉作其它作物，同時收益能比水稻更好。