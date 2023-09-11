繼智慧型手機月租用戶ARPU創5G服務推出後新高，台灣大哥大8月行動服務營收再寫近年單月高峰，年增率達6.9％，加上固網服務穩定挹注成長，電信服務營收已連三月站穩41億元水準，為108年1月以來新高，年增率達7.3％，帶動8月份電信營業利益較去年同期成長7.2％，合併稅後淨利較去年成長10％。

台灣大哥大8月自結合併營收145.6億元，EBITDA為29.5億元，營業利益14.7億元，稅後淨利10.5億元，稅後EPS為0.37元。前8個月自結合併營收1154.0億元，EBITDA為235.0億元，營業利益117.2億元，稅後淨利為78.1億元，稅後EPS為2.77元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，除漫遊服務與遊戲代理營收表現亮眼外，台灣大持續推廣獨門專案，包括OP響樂生活、mo幣多、好速成双、Disney＋等，占智慧型手機月租用戶比例已超過22％，除帶動資費組成優化，亦有效提高用戶黏著度，8月份月租用戶月退租率僅0.63％，繼今年2月份再創歷史新低。