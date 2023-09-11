台東縣衛生局針對各通路水產品、蔬果、加工品等散裝包裝日本食品，加強查核是否依相關規範標示產地至都、道、府、縣。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

日本自8月24日排放核汙水入海，食安疑慮再起，台東縣衛生局加強執行日本食品產地標示查核及抽驗，截至9月5日計查核60家、463件日本食品，並抽驗24件食品執行食品中放射性核種(碘-131、銫134、銫-137)檢驗，結果均符合規定。

台東縣衛生局表示，衛生福利部於今年2月公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」調整日本食品輸入管制措施，日本進口包裝食品，應依其原文標示產地至都道府縣，進口商於銷售前應以中文標示產地至都道府縣，通路商於上架時應自主清查上架產品的適法性及確認產品以中文標示產地至都道府縣的正確性。

台東縣衛生局長孫國平提醒，食品業者針對食品包裝標示應完整呈現，並嚴格遵守食品安全衛生管理法的相關規定，以免違法而遭受處罰，衛生局將持續輔導及稽查各販售日本食品業者，嚴格把關縣內所的販售日本食品，以保障縣民及消費者食的安心。