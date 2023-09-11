中國信託銀行今日宣布，即日起全臺灣有2400臺中國信託ATM率先升級，推出「簡易大字模式」，便於樂齡客戶輕鬆操作臺幣提款、存款服務。另一方面以實際行動實踐節約資源、環保愛地球理念，全臺超過7200臺的中國信託ATM皆於晚間11時至隔日上午7時開啟節能模式，暫停廣告輪播，降低機臺耗能，打造更友善的金融服務環境。

依據國家發展委員會推估，臺灣預計於2025年邁入超高齡社會，屆時65歲以上人口比例將超過20％，為完備樂齡社會的照顧需求，中信銀行加強落實公平待客原則，舉辦十場客戶訪談，收集客戶需求後，調整ATM界面設計與交易流程，包含插卡頁入口、首頁入口等，皆提供可變更簡易大字模式的按鈕，同時提升ATM易用性，使用介面更簡潔，操作流程和指示明確，放大引導字體且提高顏色對比，以滿足樂齡族需求，預計今年11月起擴大至全臺逾7200臺中國信託ATM，全面改善樂齡使用者的數位體驗。

此外，因應金融詐騙案件逐年攀升，中信銀行自2018年起積極與內政部警政署聯手在全臺中國信託ATM建置防詐措施。深感第一線攔阻詐騙之重要性，中信銀行進一步於去年底攜手警政署，簽訂「金融防詐智能預警專案合作意向書」，合作建置監控車手帳戶的「金融詐騙偵測暨預警機制」及「ATM智能防詐騙車手交易通報系統」，一旦顯示為異常交易帳號，系統將主動通報協助警方緝捕。中信銀行更於全臺ATM播放防詐宣導影片，且於交易過程中提供防詐提示，提升ATM使用者防詐警覺。