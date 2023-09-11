近年來高通膨導致不少商品應聲喊漲，讓許多民眾感嘆薪水越來越薄。一位網友近日表示，許多人從小到大吃的食物幾乎沒一個不漲價，就連荷包蛋都從5元漲到15元以上，讓他忍不住好奇有什麼東西幾乎沒有漲價過。對此，許多人紛紛指出，知名飲料麥香系列從國小喝到年近三十仍是10塊錢，可說是凍漲的最後良心。

原PO在PTT發文提到，現在什麼都漲、物價越來越貴，雞排、波霸奶茶、雞腿便當、滷味等，大家從小吃到大的食物，幾乎沒有一個沒漲，就連最基本的荷包蛋都從5元漲到10元後再漲到15元以上，「那有什麼是幾乎沒啥漲價過的呢？」。

原PO分享，他家附近有一攤紅豆餅以前賣3個10元，從他有記憶以來一直都是這個價錢，直到去年終於撐不住變成2個10元，但還是相當便宜；另外他最愛的科學麵從小時候的6元漲到8元、10元後，就一直沒再漲價了。

對此，許多人紛紛回應，「食品廠出來撐很久的大概就科學麵和10元飲料」、「鋁箔包飲料…從有記憶以來到現在沒有動」、「真要說就白飯」、「生活泡沫系列」；其中最多人的答案就是麥香，「麥香」、「就是麥香系列」、「麥香奶茶真的超屌，從我國小還在媽媽10塊喝到現在年近三十了麥香還是10塊，而且喝起來還是一樣快樂」、「麥香紅茶以前能賺多少」。