32歲林先生今年5月出現耳鳴、耳塞，右耳聽力的急劇下降，經到台中榮總耳鼻喉科進行檢查，結果診斷為「突發性耳聾」。幸經耳內注射和口服類固醇，以及高壓氧治療成功地恢復聽力；醫師指出，突發性耳聾患者及早接受高壓氧治療可以明顯改善聽力，避免終身聽力損傷。

台中榮總高壓氧治療中心主任覃俊士指出，突發性耳聾通常是突發、原因不明，可能與病毒感染、血管阻塞或自體免疫疾病有關。且通常在壓力大、情緒波動或熬夜等因素下被誘發，症狀表現為單側聽力急劇下降，並可能伴隨耳鳴和耳塞感。有些患者可能還會出現暈眩等症狀，在出現這些症狀時，應該立即就醫。

目前，標準的治療方法包括口服、靜脈注射或中耳內注射類固醇。台中榮總醫療團隊研究顯示，及早接受高壓氧治療可以明顯改善患者的聽力。

覃俊士說，高壓氧治療是一種通過在高壓氧艙內吸入100％純氧的方法，它可以增加血液中的氧含量、促進組織修復、改善循環系統功能，並增強免疫力。台中榮總研究發現，於發病後1周內積極接受高壓氧治療，聽力改善的效果更為顯著，持續治療10次以上效果更顯著。

覃俊士強調，高壓氧治療不僅可以用於突發性耳聾，還可以廣泛應用於其他疾病，包括潛水夫病、一氧化碳中毒、慢性骨髓炎、慢性傷口、放射性骨壞死、放射性膀胱炎和直腸炎、腦膿瘍、燒燙傷以及眼中風等；高壓氧治療被廣泛應用於各種醫學領域，為許多患者帶來希望。