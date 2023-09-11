進口蛋爭議近日持續延燒，農業粉專「Linbay好油」10日爆料，有進口蛋的蛋殼上沾有糞便，且還有巴西雞蛋放了4個月還在架上販賣。農業部長陳吉仲對此表示，進口雞蛋皆有通過防檢署與食藥署把關、安全無虞，請外界不要再製造不實論述。但國民黨立委王鴻薇直批，前幾天還有製造日期為9月5日的巴西雞蛋在架上賣。她將針對「意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記」具名向相關單位檢舉違法行為。

王鴻薇提到，農業粉專「Linbay好油」林裕紘爆料，農業部防檢署日前稱巴西來的雞蛋最晚5月30日裝船，巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日，這些都有圖為證。

王鴻薇指出，而且根據農業部自己的公告，「進口雞蛋依進口來源國不同航程需時約1日至35日不等，雞蛋冷藏保存效期為90天。」但是保存期限10月5日，5月30日進口都超過四個月了，是否有違背食品安全法的標示規定？我也向衛福部食藥署、台北市衛生局進行檢舉。

王鴻薇表示，今天她已經跟消保官討論過，確實有違反《消費者保護法》第9條「輸入商品或服務之企業經營者，製造者責任之虞」；以及《刑法》255條「意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。」

王鴻薇強調，目前她已經具名向台北市法務局、台北市衛生局、衛福部食藥署檢舉，並要求全面徹查相關產品是否有類似狀況，一律依法咎責。難道為了讓超思巴西蛋進口，獲得數億補助，連人民生命健康都不顧了嗎？請相關單位一定要嚴查到底，守護食品安全，決不寬貸。