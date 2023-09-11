日本陸上自衛隊的水陸兩棲部隊「水陸機動團」，今年首次參加美國印尼的年度聯合軍演「超級嘉魯達之盾」，並於10日在印尼的東爪哇省（East Java）參與奪回島嶼的演習。

日本共同社報導，2022年曾參加「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）年度演習的日本，今年再度派員參與，其中日本陸上自衛隊派出約280人參加。

在10日的奪回島嶼的演習中，原本裝載在美軍船塢登陸艦綠灣號（USS GREEN BAY）的氣墊登陸艇（LCAC）跟隨著印尼官兵等登陸。

而氣墊登陸艇登陸後，艇上的美軍、以及被視為日本版陸戰隊的陸上自衛隊水陸機動團隊等，手持步槍及迫擊砲等，紛紛跳下登陸艇抵達海岸之後隨著印尼官兵等前進，奪回假想目標區域。

水陸機動團連隊長西田喜一在奪回島嶼的演習結束後，說明多國演習的重要性，並表示「不僅是日美，各國感受到印度太平洋地區嚴峻的安保環境」。

自2009年以來，美國和印尼士兵每年都會舉行「嘉魯達之盾」（Garuda Shield）演習，2022年改稱為「超級嘉魯達之盾」。

今年為期2週的「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）年度演習於印尼時間9月1日在東爪哇（East Java）的巴魯蘭（Baluran）揭幕，超過2000名美軍參與。印尼軍方則派出2800名官兵參加。

包含澳洲、日本、新加坡、英國等在內，今年共有約5000名軍事人員參與。