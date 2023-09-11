元老級YouTuber「這群人」日前宣布明年將停更頻道，讓不少粉絲驚訝，近日專門分享遊戲實況的YouTuber阿神，10日宣布頻道將永久停止更新，讓許多粉絲感到錯愕，阿神也在直播中透露已經經營YouTube頻道14年了，決定停止上傳影片到頻道，但仍會不定時和大家直播見面，他也表示自己早就財富自由了，過去曾有網友分析阿神的YouTube歷年收入超過3億，金額相當驚人。

擁有309萬粉絲的YouTuber「阿神」日前在社群平台發文，黑底白字寫下「《重大告知》阿神頻道10/15號起永久停止更新」，他在直播中感慨提到「時間一轉眼就過了14年，來到人生中一個小小的轉捩點」，目前的他已經32歲，透露去年開始就有在思考，也因家人過世，讓他決定停止更新頻道，將更多時間留給生活，但還是會不定時直播，且直播影片會免費公開，且透露早就賺到財富自由了，令網友想起2021年曾有人分析，阿神光靠廣告分潤就賺了約3億元新台幣。

（來源／影片取自阿神 YouTube，如遭刪除請見諒。）

而阿神不僅本職賺很大，副業他選擇開漢堡店，個人品牌「KAMIKAMI BURGER」在台灣已有50家分店，在台北、新北、桃園、新竹、台中、高雄、屏東都可以用Foodpanda外送，起初是看到國外的YouTuber開了一間漢堡店，於是他就有效仿的念頭，也為此花錢請品牌負責人，「KAMI」在日語有神和咬的意思，不過據點沒有實體店，是雲端廚房的模式，想吃只能透過外送，但仍有許多粉絲慕名朝聖。