1位50多歲婦女半年來常常在晚上睡覺時一直咳嗽，懷疑是天熱喝冰水造成氣管不好，也懷疑是床舖有塵蟎引起氣管過敏，澄清醫院介入性心血管科主任張耿豪表示，該病患長期咳嗽的源頭竟是嚴重的心臟衰竭。

這位婦女沒有慢性病的病史，最近半年發現常常晚上睡覺時一直咳嗽，家人認為可能是灰塵、塵蟎、或是愛喝冰水造成氣管不好，咳嗽時好時壞但最近卻越來越嚴重，雙腳也有輕微的水腫，夜間咳到必須坐起來才會比較改善。

雖然患者擔心是氣管的問題，但胸腔內科醫師很專業，聽完病人的描述，加上患者雙腳有輕微水腫情形，覺得可能是心臟的問題，就轉至心臟內科。

張耿豪表示，人體肺部積水，會造成肺部無法很好的換氣，導致呼吸不順，容易咳嗽，但沒什麼痰；這個情況尤其容易發生在平躺時，因為平躺時下半身的血液更容易回流到軀幹，所以心臟的血液會比站立時更為增加，倘若心臟功能不好，多餘的體液就會滯留在胸腔，導致肺部積水。

經詳細檢查後，發現該患者心臟的收縮功能只有34％，且左心室擴大到6cm，二尖瓣膜閉鎖不全的嚴重度也接近重度，抽血顯示心臟衰竭的指數(NT-proBNP)也高達正常值的40倍。張耿豪指出，婦人是相當嚴重的心臟衰竭， 如果棄之不理，依照台灣健保資料庫的資料，30天內的死亡率有10％，1年內的死亡率可以接近30％，比許多癌症還要高出許多。

幸經藥物治療該患者咳嗽的症狀很快地改善；治療1個月後，胸部X光已經看不到肺部明顯的積水，而且心臟的大小明顯縮小許多，抽血也發現心臟衰竭指數(NT-proBNP)已經降低至接近正常值。平時活動也沒有明顯症狀，慢跑、爬山、平躺也都沒有問題。

張耿豪強調，心臟衰竭越早開始治療，尤其發病1年內積極的治療，最有機會讓心臟功能恢復最多，而且有些患者在開始治療的第1個月就能看到明顯的治療效果。