高雄市政府經發局協助新創團隊切入企業供應鏈，與全台最大產業加速器StarFab Accelerator推動「建構亞灣5G AIoT創新生態系計畫」，透過企業以大帶小及輔導獎勵機制，成功吸引9家企業與8家新創團隊合作共創新商機，並促成10項合作案，共同打造產業數位轉型等亮點實例。

經發局長廖泰翔表示，數位轉型是未來產業的趨勢，創新生態系計畫雙管齊下，促成企業與新創雙方達成技術或場域的實質合作，同時以新創科技補足企業創新技術需求，達產業轉型目的。市府將持續與中央合作推動「亞灣 2.0-智慧科技創新園區推動方案」，鏈結國內外新創，媒合在地場域創新試驗，並接軌在地產業供應鏈，帶動創新科技產業新商機。

這次計畫獲選獎勵的優秀新創「杰倫智能科技 (Profet AI) 」，近年以無程式碼（no-code）AI自動化機器學習技術，協助海內外大型企業取得AI化門票，不僅在今年完成新臺幣1.7億元A輪募資，更運用AI結合運動產業與高雄在地企業「阿魁斯運動文化(高雄全家海神)」合作，透過AI技術分析球員資料協助教練及球隊經理更快更準確作出決定，並在周邊商品的庫存備料上智慧數位化，用AI為球隊注入科技新活力。

「高雄全家海神」執行長李偉誠說明。（圖片來源：杰倫智能提供）

另外，正式加入NVIDIA合作夥伴網路，成為台灣第一家NVIDIA解決方案顧問的新創「數位無限軟體」，以AI-Stack獲得國內外客戶大量使用於GPU資源管理、AI開發與部署管理，這一次也透過計畫與「中冠資訊」開發的AIoT平台進行技術整合，不僅大幅縮短企業的AI開發過程並降低費用，亦為產業客戶創造更多AIoT的價值，降低投入成本與營運管理的困難。未來數位無限軟體與中冠資訊將攜手進行通路推廣，將平台推展至更多客戶端。

經發局表示，高雄過去鋼鐵、石化、螺絲等產業興盛，數位轉型是產業永續發展無法避免的課題，市府積極讓AI產業應用加速落地與傳統產業跨域合作。亞灣2.0計畫日前亦獲行政院核定通過，將於7年投入170億元資源，不管是虛實整合、電動車到智慧城市整合平台等，從生活應用到產業發展在高雄都能得到最好的支持。