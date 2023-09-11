東勢區埤豐橋舊橋拆除完成，新橋基礎正在施工中。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市石岡區中91線道自2007年柯羅莎颱風沖刷邊坡中斷至今已15年，民眾皆需繞道而行，市府去年啟動「石岡區中91線道路復建工程」，目前已完工，預計9月底、10月初通車。建設局長陳大田11日視察表示，期盼這條串聯石岡與新社經濟觀光的重要道路儘早啟用。

中91線道是地方五福臨門神木觀光區通往新社區中93崑南社區重要道路，建設局去年啟動復健工程，為降低山區道路周邊邊坡擾動及增加路基穩定性，工程導入EPS輕質填方及加強坡面保護工程，復健工程範圍全長168公尺，主要包含邊坡穩定、坡面保護、擋土牆、輕質回填材道路及照明設施等工項，總經費達6000萬元。

建設局長陳大田指出，中91道路復健工程進行最後收尾階段，並由施工團隊檢視全段中91線道及道路附屬設施，經過實地履勘確保安全無虞情況下，盼這條串聯石岡與新社的經濟觀光重要道路，能於9月底、10月初啟用，也提供山城居民一條安心回家的路。

另外，埤豐橋是串聯東勢、豐原、石岡、后里乃至苗栗縣重要樞紐，921大地震時曾嚴重受損落橋，近年來更因大甲溪河道持續刷深，影響橋梁穩定與耐洪能力，為確保安全而改建，今年8月進行舊橋打除作業，因臨水施工不易，且連逢風雨侵擾，耗時1個多月，目前辦理現場清運及新橋基礎施作。

建設局表示，埤豐橋封閉施工期間將長達3年，完工後新橋將以脊背橋形式重現，採大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層及大甲溪深槽區，除大幅提升橋梁安全，也在橋梁融入在地農產元素及夜間投光，營造地方特色亮點，預計2025年順利完竣。