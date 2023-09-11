調查局發現，有不法分子偽冒調查局人員，今在社群軟體上po出調查局證件，佯稱辦案需要，向詐騙案被害人疑似騙取個資，進行二次詐騙，調查局今緊急發布新聞稿，澄清絕無此事，表示該證件是偽造的，呼籲民眾不要上當，另調查局已追查po文者的ip位址，將查明該po者的真正意圖，並追究其偽造文書、冒充公務員行使職權罪的刑責。

調查局表示，有不法分子於9月11日在LINE「守護家園」群組中以變造調查局職員證及偽冒調查局人員「王惠汶」名義，聲稱說調查局「目前全力收集名稱『隆德』詐騙犯罪事證及受騙民眾損失狀況，幫助受騙民眾爭取最大的追討資金保障」，這是假的。

調查局說，該職員證係經修圖為大頭照尺寸，再置入不明證件實景照片。且調查局從未在網路上公開要求民眾提供資料，收集詐騙事證。

調查局強調，鑑於政府全力打詐，調查局持續偵辦相關詐騙案件，維護我國人財產安全，並在此鄭重呼籲，民眾若有以上相關事證，請直接向調查局當地調查處站提供，切勿輕信網路不實訊息，以維護自身財產安全。