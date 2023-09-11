烏克蘭軍事情報局(GUR)表示，烏克蘭軍隊已從俄羅斯手上，奪回了克里米亞附近多個海上鑽井平台的控制權。

路透社報導，GUR的電報網發布消息稱，突擊隊成功奪回了「博伊科塔」(Boiko Towers)的鑽井平台，這名字來自烏克蘭前能源部長尤里•博伊科(Yuriy Boyko)，此人曾經是個親俄派，還是被驅離的前總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)的盟友；不過在俄羅斯入侵之後，博伊科趕緊見風轉舵，表示絕對反抗俄羅斯，支持人民公僕黨。

烏克蘭奪下的是被稱為「博伊科塔」的天然氣鑽探平台。(圖/GUR)

報導稱，這些平台，離克里米亞相當接近，俄羅斯於2014年佔領併吞並了克里米亞，平台在2015年起就被俄羅斯佔領。到了去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，這些平台一直被莫斯科用於軍事目的。

🇺🇦Ukraine has returned under its control "Boika Towers" in the Black Sea



~GUR pic.twitter.com/y8hrNzkXLQ — АЗОВ South (@Azovsouth) September 11, 2023

俄羅斯沒有立即對該報導發表評論，路透社也無法確認GUR 的說法。

The Main Intelligence Directorate of #Ukraine showed a video of how the "Boiko towers" ​​were liberated. https://t.co/eBq8DRP5OX pic.twitter.com/qeQyvy190K — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2023

一段13分鐘的影片，是突擊隊登上鑽井平台的影片，在搭乘快艇時，曾經向不明目標開火(畫面沒有拍攝到)，之後隊員很順利的登上平台，拆掉俄軍留下的俄國國旗，並與烏克蘭的軍情局旗幟合影。

影片中表示：「對於烏克蘭來說，重新控制博伊科塔具有戰略重要性，俄羅斯已失去對該平台用於軍事目的的能力。」

GUR聲明稱：「俄羅斯已喪失完全控制黑海海域的能力，烏克蘭距離收復克里米亞，又近了一步。」