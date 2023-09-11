台北市碧湖國小中央廚房廠商今年6月供應給明湖國小營養午餐「咖哩燉豬肉」被發現含有金屬針頭，明湖國小及碧湖國小表示，1位高年級學生當天吃下豬肉塊，發現有異物隨即吐出，發現是豬肉裡含有2公分針頭，經檢查學童並未受傷，已針對供餐廠商開罰1.6萬元，並更換肉品供應商及肉品料理方式，避免類似情形再度發生。

華山文創品牌長劉冠吟今在臉書發文表示，她最近才知道明湖國小營養午餐豬肉裡面有針頭，這件事情卻沒有人討論，「金屬針管耶！！！在豬肉裡面耶！！吃到嘴巴裡耶！！幸虧小朋友沒有受傷。」

她表示，營養午餐的沈痾到底何時才能解決？預算成本、開標過程、品質把關、後續罰責，每一環都是問題，難道要等到有孩子吃到出大事，才能連根拔起？

明湖國小校長虞志長證實，1位高年級學生在6月14日吃咖哩燉豬肉後，感覺口中有異物便馬上吐出來，所幸經過檢查，沒有受傷，除了開罰外，事後也要求各班老師加強留意學生用餐狀況。

碧湖國小校長林千瑜表示，本校設置的中央廚房另有供餐給明湖國小及康寧國小，當時發現明湖國小的小朋友吃到肉塊裡頭插有一根2公分針頭，隔天已立即召開會議，針對供餐廠商計點8點、開罰1萬6000元，並請廠商在一周內針對異物發生原因、改善機制提出書面報告。

林千瑜表示，三校也在8月召開專家學者會議研擬因應作為，包含要求供餐廠商更換肉品供應商；不再提供塊狀肉品，改供肉片或絞肉，避免類似狀況再度發生。

她表示，經詢問，針頭之所以出現在肉品裡，很可能是在替幼豬注射疫苗時，讓針頭留在豬隻皮膚裡，本學年由同家廠商供餐，但會從嚴把關。