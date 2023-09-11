楊侖最新畫作「遇合」的還原畫在法國巴黎時尚家居設計展中亮相。（華梵大學提供）

華梵大學美術與文創學系助理教授楊侖受邀參加正在巴黎舉行的「法國巴黎時尚家居設計展」，楊侖以「還原畫」參展，創下台灣首度有高品質還原畫作與世界各國知名設計師作品共同展出的先例，而她另一幅大型創作也在西班牙國際藝術節中大放異彩，成為台灣驕傲。

楊侖近日受邀與台灣數位影像頂尖公司合作，將最新創作《遇合》製作成高品質的「還原畫」，於9月7日至11日在「法國巴黎時尚家居設計展」中展出，與台灣重量級油畫家陳澄波，以及日、韓、法等重要藝術家的還原畫作品並列。

楊侖說，還原畫在西方藝術界仍屬新興領域，是以數千萬元的先進設備，將繪畫和數位影像製作的高端技術結合，以保留原作的筆觸、肌理、厚度和色彩，連立體的部分也能還原輸出。由於品質極高，世界各大美術館已逐步採用製作例如梵谷等名畫家的還原畫，以辦理各項活動。

此外，楊侖另一幅個人大型原創作品「超空間」，正在西班牙薩拉曼卡「卡斯提亞與萊昂國際藝術節」（FACYL）的貝殼屋之家和薩拉曼卡開放工作室展出，展期至9月底為止，成為此次長達3個半月的藝術節活動中唯一參展的高人氣台灣藝術家。

楊侖是華梵大學美術系第一屆畢業生，西班牙國立薩拉曼卡大學藝術史博士，書法底蘊深厚，擅長將書法筆墨美學交融於抽象繪畫，屢獲國際大獎，成為西班牙藝評界最推崇的台灣當代藝術家。

理論與創作兼擅的楊侖於華梵美術系上課時，著重因材施教，引導學生發展自己的觀念和技術，而非不假思索的沿襲前人，毫不藏私的傾囊相授，因而深受學生喜愛，每年暑假帶領的西班牙遊學團更是讓同學趨之若鶩。