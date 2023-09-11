台中市陳姓男子日前輕生身亡，家屬報案並向警方透露，死者因數百萬賭債走上絕路，警方蒐證追查西屯區該處職業賭場，10日見時機成熟，逮捕負責人、賭客等85人，查扣百萬元現金、籌碼5600萬元，全案警詢後將依賭博罪送辦。

警方指出，24歲陳姓男子因在家輕生，認為內情不單純，經家屬指稱，死者可能積欠數百萬賭債，無力償還，確認死者有出入該賭場，市警第三分局與第六分局組專案小組偵辦，誓為死者討回公道。

經警方多日埋伏分析，中警於10日凌晨聯同特勤警力，以迅雷不及掩耳速度強勢攻堅，突破隱藏在台灣大道二段某處地下室的職業賭場大門，警方荷槍實彈、直接破門而入。

員警一舉緝獲該職業賭場的負責人、荷官、實習荷官、櫃台、安管人員，現場賭客男男女女人數量竟達85人之多，警方當場調動警方大巴士接送3趟回警局大禮堂才完成。

警方查扣賭資近百萬元、兌換現金1比1之籌碼5600餘萬，另點鈔機、洗牌機、各式賭具、監視器、通訊設備、賭桌、電動麻將桌等贓證物，全案依刑法《賭博罪》移送台中地檢署偵辦，另賭客則依《社維法》裁處。

警方呼籲，賭博行為害人害己，嚴重者傾家盪產，持續強力掃蕩賭博不法行為，淨化社會治安，杜絕歪風；針對選舉賭盤擾亂選舉不法分子，將查緝到底，絕不手軟。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。