台南市登革熱疫情進入高峰期，今天新增298例確診，累計病例數已達5760例。衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天在市府衛生局長蘇世斌的陪同下視察台南市立醫院時，指示及早規畫設立專責的分級收治及轉診小組，以因應未來可能增加的醫療需求。

據了解，市醫自6月疫情發生至今已收治217例登革熱住院病患，目前還有32例住院中，其中5例為重症。羅一鈞認為，因應本土登革熱疫情持續升溫，可能有越來越多登革熱病患湧入醫院，儘管目前的醫院量能還能負荷，但仍應及早規畫醫療資源調度相關措施，設立專責的分級收治及轉診小組。

今天新增病例，東區69例，安南區52例，永康區49例，南區48例，北區39例，中西區19例，安平區7例，仁德區6例，歸仁區5例，關廟區2例，新化區及新市區各1例，年齡介於1歲至97歲。

鑑於開學至今全市已有5所國中小被稽查發現陽性孳生源，所幸均即時清除並未造成群聚感染，但已導致校園疫情拉警報。市府雖然都依法開罰校方，但並未懲處基層教職員。

副市長葉澤山強調，查獲陽性孳生源的標準一體適用，無論是在校園或住家，都會開單裁罰；但裁罰絕對不是目的，只是不得已的手段，期盼大家共同落實環境孳清，就不會有被罰的問題，也可確保全體市民的健康。

市府教育局長鄭新輝也說，8月30日開學後，師生全部到校上課，如果校園內有病媒蚊，將對師生健康帶來極大的威脅；萬一不小心造成群聚感染，無論家長或社會大眾都無法接受。至於教職員感染登革熱並不會被處分，確診者還可請5天假在家休養，並由學校協助調補課或支給代課鐘點費。