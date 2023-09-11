日前大陸湖北一名黃姓幼教老師在抖音上傳《小小花園》的影片，憑著洗腦歌詞以及清新的臉蛋走紅，被網友封為「挖呀挖老師」，在社群上擁有逾793萬名粉絲追蹤，人氣不俗。誰料人紅是非多，她也因此成為網友們攻擊的目標，頻被抨擊素顏、身材等。對此，她於事隔3月後在社群上更新影片回應了。

挖呀挖老師在《小小花園》的影片爆火後，依然維持過往作風，屢屢在社群上更新教唱影片，還受邀出席公開活動。誰料，有網友狂酸她在相關畫面的素顏「不上相」，在社群上掀起一陣抨擊聲浪。即便有一同出席現場的官員幫忙緩頰，她事後也微博上發聲表示：「希望我們每個人都可以用最真實的自己來過好自己的每一天。」聲浪仍持續延燒。

事隔3個月，挖呀挖老師近日在社群上突曬「素顏短片」，從畫面中可見，她身穿黑色上衣，臉蛋上未施粉黛，可見到有不少小瑕疵存在，但看似仍無損於她的美貌，不時比出的手勢以及搞怪表情，也凸顯出她的可愛。

此外，挖呀挖老師也一併在貼文中透露，網友們直到現在仍持續抨擊自己的顏值，不過她也無懼那些言論，表示：「這是我長胖10幾斤（約5公斤）的特寫自拍，大膽放出來，就想告訴大家，我普通人一枚。」以高EQ的方式回應網友們的酸言酸語。

挖呀挖老師也提及自己認為「美麗不會陪伴一生」，因此才會花時間去學習喜歡的音樂、做熱愛的事，「這些不但能治癒我，還可以陪伴我一生。」相關貼文曝光後，也吸引不少網友前來朝聖，其留言區也多是鼓勵性的字句，「這顏值足以秒殺大多數人了」、「真實的微笑才是你散發魅力的地方。」