為落實客語扎根，因應各學習階段採取不同策略，辦理適性師培與輔導，增進客華雙語教學之專業，高雄市政府長期致力於推廣客語沉浸式教學，三年內學習人數成長69%，領先全國完整銜接幼兒園、國小至國中，更以全國首創之姿創辦客語沉浸式非營利幼兒園，為六都之先成立客家兒童合唱團，更連續兩年榮獲全國客語通行語佳等，以及各項客家文化系列活動與積極完成環境營造，象徵對多元文化的尊重並強化客家主流化，共同為凝聚客家文化力量打拼!

高雄以全國首創之姿創辦客語沉浸式非營利幼兒園（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

高雄市長陳其邁表示，客委會下半年於10-12月用心規劃多場精采多元的活動，誠摯邀請所有的市民朋友共同參與；另外「2023世界客家博覽會」是台灣第一次以族群為主的世界型博覽會，高雄展區突顯本市客家獨有的豐富型態，同時推廣高雄農特產，展期至10月15日，邀請有興趣的市民朋友可前往桃園觀展，感受高雄客家精彩氛圍。

「2023世界客家博覽會」高雄展區突顯本市客家獨有的豐富型態，感受高雄客家精彩氛圍。（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

客家族群的歷史和傳統是台灣文化多元性的重要組成部分，然而，隨著現代化的發展，客家文化面臨著一些挑戰。高雄市政府極為重視客家文化與族群帶來的社會價值，因此推動一系列政策，主要重點包含客語復振、文化復興與環境營造。首要為積極推動客家語言的保護與教育，提供客家語言課程，並鼓勵學校和社區組織經營相關課程與教學；同時也舉辦精彩多元的客家文化活動，以展示客家藝術、音樂、舞蹈和美食，提供市民朋友多面向的了解和體驗客家文化；另外也加強對客家文化遺產的保護，包括古老的建築、傳統工藝和文物，保留客家文化的獨特魅力，更跨局處合作完成各項具有客家意象的相關工程，如輕軌C24客家意象站、美濃國小通學步道和美學地標及美濃運動中心等。

高雄市政府極為重視客家文化與族群帶來的社會價值，推動一系列政策有成。（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

客家語言保存及文化傳承的路上，需要學校、社區組織和市民共同積極參與，共同努力讓高雄成為客家文化的輝煌據點，同時為台灣的多元文化景觀貢獻更多的色彩和活力。高雄市政府客家事務委員將持續積極辦理各項活動，相關訊息請關注「雄好客」官方臉書!