馬來西亞碧桂園「森林城市」疫情下宛如鬼城

位於馬來西亞半島的最南端有一大片豪華公寓房地產項目，大約是10年前由中國知名房地產企業碧桂園所購入承建。如今這片可以容納數十萬人居住但已停工的爛尾樓宛如鬼城，卻因碧桂園違約爆雷而被債主們盯上，希望能從這個未完成的大項目回收一部份的債權。

《華爾街日報》報導說，這個耗資千億美元打造的專案「森林城市」(Forest City)是碧桂園在海外的一塊金字招牌，開工10年完成進度約15%，目前完全處於停頓狀態。不過，碧桂園的國際債權人對這個爛尾項目很感興趣，紐約律師事務所Kobre & Kim的合夥人韓星(John Han)說，如果碧桂園未能解決違約問題，債權人有望從這個項目收回約15億美元的債權。

碧桂園曾被視為中國最穩健的房地產開發商之一，該公司在馬來西亞開發的的森林城市可容納70萬人，是碧桂園經營戰略的縮影：在潛力大且地價低的地方開發巨型專案，這種戰略在中國樓市繁榮時期非常成功。房地產諮詢業者表示，碧桂園想在海外複製中國的成功模式。

碧桂園位於馬來西亞的房地產項目森林城市開工10年，已完成進度約15%，目前完全處於停頓狀態。（圖／路透）

報導說，近幾年來銷售放緩和債務增加卻讓碧桂園內外交困。今年8月初，碧桂園未能按時支付2筆美元債息，經過延期後勉強躲過違約。即便如此，外界已對中國這個最後倖存的房地產巨頭產生疑慮，該公司股價已縮水一半以上，投資者都在為即將到來震盪做準備。

律師事務所合夥人韓星說，如果碧桂園拖欠國際債務，債權人很可能要控制碧桂園位於中國境外的資產。但是由於中國法律制度的「某些特點」，國際債權人通常很難控制在中國大陸註冊的資產和附屬公司。

報導指出，碧桂園在馬來西亞南部柔佛州打造的森林城市過去是一片原始叢林，與新加坡僅隔幾英里。碧桂園擁有該項目6成股權，另4成為一家馬來西亞企業，在2015年動工，很快就建成數十座高樓和一個高爾夫度假村。碧桂園在2016年年報中將這一項目稱為「長期戰略性項目」。

原打算吸引中國富豪們入住的森林城市，其住宅價格近年來大幅下滑，與最高時期相比，跌價已高達5成以上。（圖／路透）

自此之後，森林城市就被稱作「鬼城」，雖然號稱已出售8成，但大部份顯然都是投資買家，很少人入住，其中幾百套住宅已掛牌轉售和出租。網站交易記錄顯示，這些住宅價格近年來大幅下滑，與最高時期相比，跌價已高達5成以上。核心區大樓與周邊街道大部份都空蕩蕩的，面對新加坡海灘上人跡寥寥，掛了一些警告不要下水的告示牌，因為水裡有鱷魚。

報導表示，剛開始時，森林城市銷售火爆，顧客大都是購買第2套海外寓所或炒作樓盤的中國富豪。這種熱鬧景象隨著2016年中國實施資本管制並限制海外支付而告終。2018年新上台的馬來西亞政府對該專案側重中國買家的做法持批評態度，讓許多中國投資者卻步，不久後新冠疫情又重創了房地產市場。

最終森林城市竣工了2.6萬套房屋，約有9000人居住，該區域內到處是空置公寓與空蕩蕩的街道。雖然如此，碧桂園和馬來西亞政府仍對森林城市寄予厚望，當地官方打算把它列為金融特區，用低稅率與多次簽證吸引外國（特別是中國）的富豪們前往居住或投資。