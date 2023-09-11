毛祈生（左）和蕭鴻當眾親密接觸。（三立提供)

孫沁岳（左起）、毛祈生、蕭鴻、洪詩、林巧媛出席首映會。（三立提供）

洪詩今挺孕肚出席首映會，右為林巧媛。（三立提供）

孫沁岳劇中飾演牽線的邱比特。（三立提供）

毛祁生、蕭鴻、孫沁岳、洪詩、林巧媛今（11）日出席三立《VBL系列》第二部《絕對佔領》首映會。毛祁生與蕭鴻戲裡湊CP，有不少令人臉紅心跳場景，2人都是第一次演出BL劇，共感能力強的蕭鴻透露，光是讀完劇本就落淚，還遠赴日本散心。毛祁生平時很怕生的人，但遇到蕭鴻就不一樣，殺青後還是會不斷互動，甚至已經相約年底一起去滑雪。

原來蕭鴻已經考到滑雪教練執照，他說從18歲第一次滑雪就愛上這運動，而且全家都愛，所以2人才會「相約在冬季」，願意當毛祈生的專屬教練。但蕭鴻也被虧家境好是「富二代」，才能玩得起經濟門檻較高的滑雪運動，他靦腆承認，家中是經營食品業，自己不拍戲就在自家公司上班，從事活動部門。

台8演員丁國琳也參與該劇演出，蕭鴻與她對戲被連賞巴掌，神奇的是，雖然巴掌來真的且很響亮，卻完全不會痛。劇中孫沁岳飾演毛和蕭的邱比特，替兩人牽線，他透露現實中也曾幫朋友牽線，但牽線前他會以高標準來衡量對方值不值得，確定了才會進行，還有朋友因他的牽線而結婚。他看劇中2為主角愛得熱烈，透露也很想主演BL劇，他有健身不排斥脫衣服，並宣告「恥度」無極限。

記者會中毛祁生、蕭鴻兩人放閃不停，一直互看著對方，還在遊戲中共吃一根吐司邊，吃到嘴唇都貼在一起，蕭鴻笑說毛祁生戲外也很霸氣，但給他很大的安全感，兩人在記者會最後還有用英語相互告白，填到連飾演秘書長洪詩都直呼：「甜死我了！」還說看這些鮮肉是最好的胎教。

《絕對佔領》劇情描述職場攻防愛情，霸總追愛小秘書，菜鳥秘書堯舜宇（蕭鴻飾演）進入業界聞名的秘書室，成為風情萬種的各式女秘書中唯一男秘書。他自認幸運，卻遇上難搞的總經理夏商舟（毛祁生飾演），總經理脾氣暴躁，動輒辱罵、又龜毛。堯舜宇工作內容涉及哄睡、按摩、陪老闆相親，甚至意外遭綁架，堯舜宇跟夏商舟開始變得更加親近。

該劇是由三立電視Vidol影音與日本SPO entertainment共同推出的原創都會BL影集系列，第二棒《絕對佔領》將於9月15日（週五）晚上8點播出，首播平台是Vidol、KKTV，海外平台是RakutenTV、Video Market、Viki、GagaOOlala。Vidol將在首播當晚一口氣免費直播前兩集，請鎖定Vidol本站、三立新聞網與VBL Series Youtube頻道。