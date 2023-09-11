美式賣場好市多提供許多商品滿足會員們的日常需求，有時也會定期更新賣場商品。一位女子近日發現，好市多的S牌乾酪條睽違1年後重新回歸，貼文曝光後吸引熱議，不少老饕指出，其實這款乾酪條就是莫札瑞拉起司，不只能當成平時的零食，也是下酒菜的好夥伴。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，S牌乾酪條睽違1年後終於出現，原料就是莫札瑞拉起司，原PO也分享，大家買回家後可以直接撕成一條一條食用，也可以加熱後再吃，「冷藏吃或微波加熱都很好吃」。

對此，許多人紛紛回應，「冷凍用撕的超好吃～」、「用氣炸鍋烤至金黃，超好吃」、「這個東西，第一次買不會用真的嫌到不行，後面在版上看人用，驚為天人，變成會回購的商品。我比較懶，都是煎蛋時用手撕成一條一條，然後它就變成融化的起士會拉絲這樣～我看厲害的大廚還會烤…」、「終於…我的下酒起司，等很久了」、「這個有出現我家都是一次拿3包起跳」、「這我好喜歡，在家喝酒的時候當下酒菜很方便」。

不過也有人指出，該款乾酪條品質不穩定，「我買了好幾次都正常不鹹的，有過1次買到超鹹的，那時才知為何有人會說很鹹，因為真的鹹到吃不下去，那一次的我直接退貨！」、「真的有時鹹有時不鹹」、「我覺得不好吃啊！家裡平常愛起司的3個小孩也不愛」。

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