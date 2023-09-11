克里姆林宮表示，北韓最高首領金正恩，將應俄羅斯總統普丁的邀請，前往俄羅斯進行正式訪問。

韓國《朝鮮日報》引述未具名的韓國政府消息人士的話稱，金正恩的專用列車已經已在周日晚上離開北韓首都平壤，前往遠東的海參崴，按照時程，可能在星期二，金正恩就會與普丁舉行會晤。

金正恩出國搭乘的專用列車，俗稱綠皮專列。(圖/美聯社)

韓聯社等一些媒體也發表了類似報導；北韓官方媒體朝中社也報導了這次訪問，稱金正恩將與普丁會面；日本共同社援引俄羅斯官員的話說，金正恩正乘坐私人列車前往俄羅斯。

美聯社報導，據美國官員稱，這場會談可能是俄羅斯要求的，他們的目的是希望北韓能夠提供火砲和其他彈藥的供應，以補充不斷減少的彈藥儲備。

分析人士稱，北韓可能擁有數千萬枚蘇聯設計的砲彈和火箭，先不論品質，北韓的彈藥可能會給俄羅斯軍隊帶來巨大的助力。作為交換，金正恩可以向俄羅斯要求他們急需的能源、糧食援助，以及先進的武器技術，包括洲際彈道飛彈、飛彈核潛艇，以及軍事偵察衛星等高端軍事技術。