嘉義昨（10）日晚間豪雨成災，有網友於臉書驚見1名壯碩光頭男慘被水淹，只剩肩膀以上，讓網友一度以為是P圖，不過本尊現身，真實身分曝光了。

翻攝中天

臉書「爆廢公社」轉發嘉義淹水慘照，照片中一名光頭的壯碩男子，穿著背心肩膀以下全泡在水裡，且家具四處漂浮，顯現嘉義降下驚人雨勢。讓網友嚇壞直呼，「這是嘉義『水上』吧？」、「嘉義生活水平真高」、「這是真圖還是P圖？」。

身穿黑色背心，露出壯碩體格的王勇達，因為光頭造型加上絡腮鬍，被朋友封為「玩命光頭」，曾接演多部戲劇及廣告，也是義興閣掌中劇團的第三代接班人，昨晚一場暴雨，位於嘉義中埔的樓中樓住家，瞬間淹成了游泳池，屋內淹水高度深達150公分，他強調：「P那個圖沒有意義，P圖是要讓人快樂的，P難過的東西幹嘛」。

他10日晚上於個人臉書發文說道「赤蘭溪水真髒，不到20分鐘，我家變游泳池，目前水深150公分」更強調3次「不是拍戲」。

今天水退去後他再拍攝自家昨晚淹水的痕跡，「網路說我是蹲著拍的，清洗完再拍張對照圖，我家門約2米多，我約170左右，拍淹水照時還墊著腳（怕吃到蟑螂），淹150公分好像還少報了，外面的水痕都比我高了」，澄清照片的真實性。