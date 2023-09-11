長榮航空宣布今（11）日起開放旅客於機上購物時能以晶片信用卡插卡和感應式交易，以及Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等行動支付，是台灣首家推出機上行動支付；另9月25日將上線新版EVA SKY SHOP免稅預購網，優化網站視覺並推出系列促銷活動。

長榮航空表示，過往旅客以傳統磁條信用卡於機上購買免稅品時，航空公司僅能在飛機降落後連線驗證旅客的付款資訊，無法完全杜絕失竊卡盜刷風險。2014年起長榮航空利用機上Wi-Fi即時連線驗證信用卡，確保交易安全性。

由於晶片信用卡更安全且難以仿冒，此外行動支付也普及化，長榮航空克服了衛星網路傳輸的各個節點溝通和資訊加密等挑戰，即日起於各機型使用晶片信用卡的插卡和感應式交易，並在波音777-300ER、787客機以及空中巴士A330-300上推出Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay。

長榮航空表示，9月25日將推出新版EVA SKY SHOP免稅預購網，並新增多元付款方式讓結帳更方便。建議旅客於出發前，預先上EVA SKY SHOP網站購買免稅品，還可挑選「預購限定」品項，免稅品預購滿3件輸入優惠碼可享8折優惠，無限萬哩遊會員還能使用哩程數折抵購物金，預購後至機上由空服員交付商品。

長榮航空表示，自新版網站上線日起至10月31日止，於EVA SKY SHOP免稅預購網下單消費滿7900元享79折；11月1日至11月11日推出雙11優惠，精選商品任買一件現折1111元；10月1日至12月31日期間，下單預購免稅商品就有機會抽中台北-歐美航線不限航點豪華經濟艙雙人來回機票以及台北-亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票。