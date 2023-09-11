台中市東勢高工舊校區旁石角溪，11日傍晚發生2名釣客因溪水暴漲受困沙洲，消防人員獲報後馳援，年約55歲男子已從岸邊自行脫困，另59歲男子則受困待救，經設繩索嘗試涉水接觸受困者後，已順利脫困，幸未受傷。

台中市消防局指出，今天下午4時許獲報指出，東勢高工舊校區旁石角溪有2名釣客因溪水暴漲受困沙洲，立即出動第二大隊及轄區東勢分隊消防車4輛、救護車1輛，消防人員8名前往救援。

台中東勢石角溪溪水暴漲，釣客受困順利獲救。（警方提供）

到場人員回報，現場共有2名釣客，55歲男子已從岸邊自行脫困，另名59歲男子則受困於水流湍急的沙洲中待救，消防人員架設繩索嘗試涉水接觸受困民眾後，協助他穿戴急流救生衣物後，並由消防人員成功引導護送上岸脫困，皆無受傷。

台中市消防局呼籲，連日午後豪雨，尤其是山區土石含水量飽和，容易引發土石流災害，今天下午石角溪上游區域已有暴雨發生的機率，民眾應留意溪水暴漲並注意安全，建議遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全，再次呼籲市民朋友，避免上山和到溪邊戲水、釣魚，以確保個人安全。