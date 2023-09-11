賴清德為了南投人曾給民進黨機會，民進黨卻未把握機會好好發展南投，向南投人道歉。曾雪蒨攝

民進黨總統參選人賴清德11日到南投林太師廟參香，主委洪登宜當場陳情縣內砂石車、垃圾問題多年未決，害好山好水變垃圾山，盼他有機會當選總統要多關心南投；對此賴清德坦言民進黨的確傷了南投人的心，他會反省檢討。

林太師廟主委洪登宜先稱讚賴清德是檯面上最有能力擔任總統的人，但接著話鋒一轉轉為陳情人，訴說南投縣這20年來，濁水溪線砂石車橫行，南投垃圾還無處去，從好山好水變成垃圾山、骯髒水，縣府也不關心，他請賴清德協助改善；他並希望賴清德能像過去當立委時設「台南日」般，未來也能有「南投日」定期聽取南投人意見。

賴清德對此當場以民進黨主席身分向南投人致歉。他說，南投人過去給民進黨很多機會，民進黨員曾當選省議員、立委，也做過縣長，但民進黨的確傷了南投鄉親的心，近20年來才會選縣長、選立委都很困難，身為黨主席，他深刻反省檢討。

他並坦言南投這20年來沒進步，「民進黨同樣有責任」，所以更要推出好的人選蔡培慧跟蔡銘軒參選立委，黨內團結合作為南投、為台灣打拚，而非為個人爭利。

賴清德並承諾，如能當選總統，不是365天只有1天是南投日，而是每天都將22縣市2300萬人民的事情放在心上，尤其南投的砂石車與垃圾等縣市均衡問題他會努力解決，他擔任過市長、立委、現在是副總統，未來有機會擔任總統，絕不讓直轄市就拿到比較多資源，非直轄市就因資源少被冷落、被受害。

不讓藍白總統參選人專美於前，賴清德今天到南投展開1日拜廟、座談會行程，扮演「母雞帶小雞」角色，全日帶著該黨提名的立委參選人蔡銘軒、蔡培慧，一起拜廟還與農民座談，還倡言自己要讓大家「活得久也活得健康」的健康政見。

他也力主台灣要有主權才有自由、民主、跟和平，面對面跟南投鄉親搏感情，也呼籲南投鄉親票投民進黨參選人，要大家答應了就要做到，「賣吼挖漏氣（台語發音，意為「別讓我漏氣」）」！