日籍男星大久保勇太在台灣演藝圈發展6年，曾登《二分之一強》和《醫師好辣》等節目，曾透露是因日本311大地震，許多台灣人幫忙才知道台灣，高中畢業後他決定來台留學；近日大久保勇太住家失火，警消破門後將他送醫急救，但仍昏迷不醒，事隔11日經紀人再吐他近況。

大久保勇太經紀人向《中時新聞網》表示：「目前還是昏迷中。」大久保勇太位於士林區的租屋處於8月31日凌晨3時發生火警，有民眾發現公寓頂樓加蓋處冒出濃煙，於是打119報案，警消破門後發現疑似是冷氣起火燃燒，並發現倒臥在地板上的大久保勇太，經送醫後已恢復生命跡象。大久保勇太的經紀公司代為發文透露他仍再加護病房觀察中，意識尚未恢復清醒，「希望在這個困難的時期，大家能給予勇太及我們一些體諒，並陪伴他一起度過難關，再次謝謝大家對勇太的關心。」

1日經紀公司再透露，大久保勇太仍在昏迷中，且昏迷指數只有3，大久保勇太的父母從日本趕來台灣，至於火災發生詳細原因，經紀公司呼籲不要多加臆測，「我們都期盼奇蹟能發生，勇太能早點醒來，也希望外界能給予我們及勇太的家人更多時間與空間去處理，謝謝大家。」許多朋友和粉絲都在底下加油打氣：「勇太加油！」、「加油！！！我還在等你一起熱血動漫歌！」、「醒來哦！棒球企劃不是都討論好一大堆要拍了」、「集氣！加油」、「快點醒過來！還要一起畫畫！還要一起在便利商店喝酒」。