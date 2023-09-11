農業部專案進口雞蛋爭議延燒，農業部10日在臉書上貼出超思去年進口雞蛋的實績證據，公布防檢署「輸入動物檢疫證明書」截圖照，超思有限公司去年曾因自日本進口7680箱（CTN）雞蛋而向該署申報檢疫，證明書上載明發證日期為2022年11月14日。但國民黨台北市議員游淑慧質疑貓膩，檢疫申請和檢疫通過發證居然是同一天，7000多箱雞蛋一天就快速檢疫完畢，且連證書發文程序都趕出來，這樣的超光速是正常流程嗎？

「越解密，密越多！」游淑慧今(11日)在臉書發文表示，農業部在千呼萬喚下，終於將超思的超完美進出口經驗解密，假日突然公佈了一張進口雞蛋防疫證明，奇怪為什麼不是進出口的報關文件？而這張檢疫證明書，證明了超思超豐富的經驗實績？

游淑慧質疑，超思從去年9月5日設立，今年2月24日申請歇業，在這短短的半年壽命中，不知道超思是否就只進口了這一次交易？如果是，農業部和畜產會在3月就僅憑一次的交易紀錄，就認定超思好棒棒，有足夠的經驗可以解救台灣今年的雞蛋危機。那台灣其他更有經驗農產品進口商都不愛國也不愛錢，所以不願意幫政府，也不願意來賺這3800萬？那國家隊的台農發、台農投還要存在的必要嗎？

「另外從這張檢疫證明書，還可以發現兩個貓膩！」游淑慧指出：1.檢疫申請日期和檢疫通過發證日期，居然是同一天。7000多箱雞蛋一天就快速檢疫完畢，而且連證書發文程序都趕出來。檢疫單位看到超思也變得超效率？要知道去年日本也是禽流感疫區，從日本進口雞蛋除了要逐批檢驗外，日本雞蛋還要另外通過輻射管制。「7000餘箱、2項檢驗、1天完成！這樣的超光速是正常流程嗎？」

游淑慧提到：2.自己去查了海關進出口統計，去年11月台灣從日本進口544噸雞蛋，其中應該包括超思進口的76噸，這證明能從日本進口雞蛋的，不只超思；台灣還有許多優秀、有雞蛋進口經驗的廠商。「基泰董事長陳世銘不負責任的短暫露面。超思神秘負責人至今仍不識廬山真面目？」

游淑慧直言，綠營什麼都可以轟北市府官商勾結，那農業部與超思關係叫什麼？