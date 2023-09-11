新北市長侯友宜出席長耀盃籃球邀請賽，肯定長耀盃對基層籃球的支持。（新北市政府提供／蔡亞樺新北傳真）

長耀盃國際公益籃球邀請賽今年邁入第10年，9月4日至17日在新莊體育館及南山高中開戰，新北市長侯友宜11日出席開幕典禮致詞表示，今年邀請日本、韓國、美國、菲律賓5支國際隊伍，與台灣學生運動員互相切磋，希望未來成為新北乃至於全國運動員的人生重大里程碑，繼續努力，往國際邁進。

長耀建築機構董事長謝建國說，他過去是南山工商籃球隊出身，基層運動是一條寂寞公路，為打造基層籃球交流平台，從2013年到現在規模一年比一年盛大，辦10年不容易，雖然因為疫情晚了好幾年，往後長耀盃將會是國際賽事，讓更多人看到台灣優秀運動員及美好。

今年賽事邀請日本福島商業高校、櫻花學園高等學校、韓國塘商業高中、美國TSF亞特蘭大預備學校、菲律賓馬尼拉雅典耀大學附屬高中，共5支國際隊伍來台，與國內高中及大專球隊51支菁英隊伍交流。

新北市體育處表示，新北市HBL傳統強隊淡水工商、南山高中及能仁家商等校，都有參加今年賽事，盼利用這場賽事練兵，將112學年度把男、女子組冠軍抱回新北。長耀盃賽事期間，新莊體育館每天開放免費入場，並規畫多元主題遊戲、抽獎活動、市集攤位。