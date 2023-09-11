尋人啟事日前拍攝新歌〈Chubby〉MV。（尋人啟事樂團工作室提供）

曾獲金曲最佳演唱組合的人聲樂團「尋人啟事」，昨宣布創作專輯《減肥計劃》群眾募資計劃正式開跑，推出多種回饋粉絲的贊助方案，包含搶先參與發片試聽會、和尋人啟事一起

運動、客製化歌曲等選項。他們也在同日釋出專輯首波單曲〈Chubby〉MV，團員於MV中以全新形象露面，不同以往的視覺風格讓歌迷為之驚艷。

〈Chubby〉是全團執行減肥計劃時誕生的歌，雖然想做大家的運動BGM，歌詞卻充滿雞排、奶茶、地瓜球等垃圾食物，反映出樂團俏皮可愛的一面。尋人啟事也表示：「只要找到節制與平衡，自信快樂地活著，就能散發獨特的魅力！」MV 找來多位演員在色彩繽紛的背景中一起大啖炸雞、漢堡、甜點等「罪惡食物」，尋人啟事團員也身穿條紋上衣，以全新形象亮相，除了Dodo、掐玉大膽嘗試粉色、金色頭髮之外，信迪、Rere也首度挑染白色、綠色頭髮，跳脫框架的造型風格讓歌迷耳目一新。

尋人啟事表示「減肥過程中的節食常常讓吃東西變得痛苦，但我們認為吃東西應該要是開心的，因此拍攝演員吃美食的樣子，希望把進食的快樂散播給大家！」他們也透露 MV 拍攝時他們正在為了宣傳照而節食，要忍耐不能破功大吃，不料信迪爆料 Rere 拍攝後把餅乾整包帶回家，Rere 則笑說「那時候拍完想說我不管了，就把整包餅乾吃完了！」

疫情居家隔離期間，尋人啟事的成員集體展開了減肥計劃，過程中發現減肥時比起自己一個人，有人陪伴時會更有動力，因此啟發了他們創作這張專輯，而《減肥計劃》的「減肥」除了指身體之外，也指心靈上的「減法」，在資訊過載、普世價值重壓的時代，尋人啟事希望能用音樂陪伴大家整頓、照顧自己的身心靈。專輯的募資計畫也已在「挖貝」募資平台上架。