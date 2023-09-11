周治平、方季惟昨連袂開唱。（大大娛樂提供）

方季惟首度開唱興奮又緊張。（大大娛樂提供）

周治平、方季惟昨（10日）連袂開場，2人選在同天、同場地一前一後舉行大型個唱，而且還互相到對方場子「串門子」擔任嘉賓，也著實締造新紀錄，成為粉絲津津樂道的樂壇盛事；方季惟首度開唱，直言興奮又緊張，她準備三套華服讓歌迷們大飽眼福，禮服上的水鑽和亮片更不假手於他人，由自己親自縫製，顯見對開唱的重視，此外，她提到很少穿短裙演出，為了演唱會特別換上黑色閃亮短禮服，就是要給粉絲耳目一新。

方季惟昨一連送上15首精選曲，包括〈悔〉、〈怨蒼天變了心〉等歌，唱到特別為媽媽而寫的〈雨夜花〉時，她一度落淚，表示當年是為媽媽而灌錄，但母親還沒來得及聽到就走了，成為她人生一大遺憾，她也特別獻唱廣東歌〈上海灘〉，則是要獻給過世的父親，希望兩老在天之靈都能夠聽見，為女兒終於開唱感到驕傲、欣慰；而最令人不捨地是，方季惟提及相依為命的愛犬在演唱會前也走了，她悲從中來，啜泣聲不斷。

方季惟提到撫養小狗時，當時醫師就說祂體質較弱，基因和心臟都不好，她全心照料祂，用最好的營養品去照顧，陪伴了狗狗14年，連醫生都說是奇蹟！但前陣子狗狗突然病倒，醫生說祂心臟衰竭，當時方季惟就有了預感，但仍全力救治，沒想到還是在演唱會前走了，說到只剩下自己，她再度哽咽落淚，哭紅了雙眼，全場紛紛為方季惟加油打氣，氣氛感人。

周治平昨神清氣爽接力開唱，行雲流水一連演繹17首經典金曲，包括〈青梅竹馬〉、〈你是如此難以忘記〉等歌，身為樂壇無數天王天后御用音樂製作人的周治平，自然也免不了演唱曾經寫給眾大咖的歌曲，有梁朝偉〈為情所困〉、〈一天一點愛戀〉、張國榮〈天使之愛〉、劉德華〈我和我追逐的夢〉等，全場頓時變成大型KTV，2000人合唱場面壯觀。

有趣地是，不少粉絲直指周治平瘦了，他自己也表示為了這次開唱，自己真的像當兵時一樣長跑，「原本我唯一會做的運動，就是從沙發走到餐桌」， 逗得全場哈哈大笑！如今整個人又開始玉樹臨風，自己也清爽不少，方季惟跟他互為嘉賓，她倒是覺得周治平肉肉的也滿好看，周治平自嘲：「最胖時，有被稱讚像曾志偉一樣福氣！」方季惟則說：「人年長了不能太瘦會皺。」讚周治平「穩重」歌喉也更中氣十足。