因疫情相隔5年後，華仔終於又開生日會。（台灣映藝提供）

日前第48屆多倫多影展宣布，天王劉德華（華仔）獲頒「特別貢獻獎」，成為首位獲得此殊榮的華人演員，行程滿檔的他，在前往多倫多參加頒獎典禮和影展座談會之前，不忘陪伴最珍視的「家人」（粉絲暱稱），日前舉辦闊別5年的實體生日會，現場眾星雲集、賓主盡歡，為華仔9月27日的62歲生日暖壽。

華仔的粉絲園地「華仔天地」成立至今，幾乎每年都會在華仔的生日月與「家人」（粉絲稱）一起慶祝，過去5年因為疫情影響所以都沒舉行，隨著疫情逐漸趨緩，日前終於順利在香港亞洲國際博覽館舉行3千人的實體生日派對，一眾圈內好友也一同出席，包括羅蘭、胡楓、葉倩文、林子祥、容祖兒等人，齊預祝偶像生日快樂。

生日會上，華仔一口氣獻唱多首經典作品，而葉倩文和林子祥則以特別嘉賓身分登場，以〈敢做敢恨〉一曲為慶生會推進高潮；陶大宇、陳家樂、何啟華更跟華仔首次合體，分別合唱了〈倒轉地球〉、〈暗裡著迷〉及〈獨自去偷歡〉而首次參加華仔生日會的容祖兒，不僅登台伴唱，更享受說：「好開心，感覺成為『家人』的一份子，希望以後每年都可以參加華仔的生日會。」