新北市長侯友宜今受邀與柏克萊加州大學校長卡洛．克萊斯特（Carol Tecla Christ）會面，就台灣高等教育及人才培育，交換意見，其中包括AI時代對文科學生的學習與發展、高教學生面對氣候變遷及社會公平，以及推廣博雅教育（Liberal Arts Education)等。

針對氣候變遷及社會公平議題，Christ分享柏克萊的同學，常主動與教授討論，有關非洲、孟加拉等地區，面臨嚴重的氣候變遷問題，居民被迫離開家園，間接造成了社會的不穩定，同時，包括美國許多高污染產業，也往往會在弱勢貧窮區域，造成較為劇烈的影響，年輕人深知這是危急且迫切的問題，因此他認為，大學生關心社會議題，不需過於擔憂下一代對這些議題的漠視。

侯友宜向Christ請益，如何讓包括大學在內的高等教育，重視通識教育課程，增加學生選修機會，Christ表示，柏克萊大學中，非常成功且著名的「博雅教育（人文教育）」就有很多學生選修，博雅教育對於同學日後在職場中，是有所幫助的，就如同哲學，也具有相當的重要性，要把社會人文觀念，作為專業課程發展的重要根底，要提升學生心智上的成長，就跟專業領域課程一樣，並駕齊驅，這些概念都值得作為台灣的高等教育借鏡。

另對於文學及理工教育畢業生就業機會與收入不平衡問題，Christ認為，兩領域學程不同，但社會人文科學的學生在畢業後不久，收入都能逐漸趕上理工科學生，且社會人文領域的學習對於理工科學發展的影響甚巨。

Christ表示，根據Google公司就業數據調查，公司內的文科背景學生比理科多，社會科學，就像是每個人都應學習寫作的技能一樣，像是哲學領域專業，就能來幫助我們思考這些問題。因此，文科畢業生潛力發揮絕不亞於理工科學生，文科學生未來收入也不一定較低，反而發展機會相當多。