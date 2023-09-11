Hit Fm聯播網攜手金獎作詞人葛大為推出《同行相記》第二季，昨（10日）葛大為邀請五月天瑪莎來談論歌詞裡的女性，瑪莎覺得這個主題很有趣，讓他回想到學生時代時期，在青春期要怎麼樣去認識一個女性，如果沒有女朋友或是周遭沒有女性朋友，如何在生活中去真正認識女生、跟女生相處，是滿重要的事情，而他認為華語流行歌可以讓他從歌詞中知道，要怎麼樣去看待一個女人、怎麼去了解一個女人的心情。

葛大為分享，他人生買的第一卷卡帶是林憶蓮的《愛上一個不回家的人》專輯，而當時還是國中生的他，只覺得歌曲好聽，但根本不知道為什麼要愛上一個不回家的人，直到長大後才知道這首歌講的是女人的心情，才懂歌詞背後的悲傷故事。瑪莎覺得最好玩的是，那年代的經典好歌，很多完美刻劃女性的歌詞，是從男性創作者的角度出發所寫的詞，這是很有趣的地方，像是他很喜歡陳淑樺的〈那一夜你喝了酒〉，就是出自於李宗盛大歌的詞曲。

不過他也觀察到，很多人創作不僅是為了女性寫，連男性聽了也很有共感，詳細深入在感情裡的某個事件，把枝微末節都一一勾勒出來，牽動著聽眾的心，瑪莎說，可能有些時候創作者藉由歌詞帶入自我的故事，所以才能寫出如此細膩情緒的歌，他開玩笑說，絕對不是在說李宗盛大哥在寫自己的經過。

此外，瑪莎也選播了梁靜茹的〈第三者〉，當時這首歌發行後他細聽歌詞直言非常可怕，一看又是李宗盛大哥寫的詞，瑪莎用「驚為天人」來形容，裡面的歌詞換了好幾次角色口吻，從歌詞裡的第三者又突然變成受害者；一般關於出軌、第三者的故事，都是從控訴的那一方角度描述，但梁靜茹的〈第三者〉是在呈現裡面兩個女生的對談，正宮與小三的口吻轉換，這樣的情緒很難演唱，但梁靜茹把歌曲的傷感都唱出來了，讓瑪莎極度讚許。